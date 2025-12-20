Mobbing nel mondo del lavoro | cinque segnali per riconoscere comportamenti vessatori e tutelare i diritti dei lavoratori
Il mobbing rappresenta una forma di persecuzione psicologica caratterizzata da comportamenti ostili e ripetuti che mirano a isolare o danneggiare il lavoratore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Cos'è il mobbing? Cinque segnali per riconoscerlo e cosa fare.
Cos'è il mobbing? Cinque segnali per riconoscerlo e cosa fare - Il mobbing indica comportamenti ostili e ripetuti che mirano a isolare o danneggiare psicologicamente il lavoratore ed è tornato proprio recentemente al centro del dibattito pubblico.
Il tema delle relazioni nei contesti lavorativi è oggi sempre più rilevante per la promozione della salute organizzativa e della dignità personale. Il mobbing e le altre forme di disagio relazionale sul lavoro rappresentano fenomeni complessi, spesso difficili da ric - facebook.com facebook
