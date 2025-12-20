Inter News 24 Mkhitaryan Inter analizza l’eliminazione a Riyadh: il centrocampista nerazzurro sottolinea le tante occasioni create contro il Bologna. Nel dopo gara amaro della Supercoppa Italiana persa dall’Inter contro il Bologna, una delle voci più lucide è stata quella di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, come spesso accade, ha scelto parole misurate ma incisive per fotografare il momento vissuto dai nerazzurri a Riyadh, soffermandosi su un tema ricorrente della stagione: le occasioni create e non concretizzate. Mkhitaryan non ha nascosto la frustrazione per quanto visto in campo, soprattutto nella gestione degli ultimi metri: «Inspiegabile» è il termine che ha utilizzato per definire la difficoltà dell’Inter nel trasformare il gioco prodotto in gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mkhitaryan Inter, amarezza dopo la Supercoppa: «Inspiegabile non chiudere le partite»

Leggi anche: Bologna Inter, Mkhitaryan: “Fa male, c’è tanta amarezza”

Leggi anche: Conferenza stampa Mkhitaryan post Bologna Inter: «Creiamo tantissimo ma non finalizziamo! C’è una cosa che è inspiegabile»

