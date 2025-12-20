Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il KO in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoblù ai calci di rigore, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Inter TV. PAROLE – « Abbiamo sbloccato la gara subito poi subito il gol su rigore, abbiamo avuto tante occasioni ma dobbiamo lavorare di più sapendo che si possono sbloccare le partite anche in difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan a Inter TV: «Dobbiamo lavorare di più e dimenticare questa gara, c’è delusione ma…»

