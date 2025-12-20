Missili russi su Odessa almeno 8 morti e decine di feriti Oggi l'inviato del Cremlino a Miami

Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino, alcune delle vittime del raid su Odessa viaggiavano a bordo di un autobus che si è trovato praticamente al centro dell’esplosione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Missili russi colpiscono il porto di Odessa: 7 morti e 15 feriti Leggi anche: Ucraina, attacchi russi su Ternopil: almeno 19 morti e decine di feriti | Gran Bretagna: "Nave spia russa vicina alle nostre acque" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Guerra Ucraina Russia, missili russi sul porto di Odessa: 7 morti e 15 feriti; Odessa, il maxi attacco russo con droni e missili: colpita anche una nave turca nel porto; Strage in Ucraina: attacco russo con missili balistici su Odessa, almeno 8 morti e 27 feriti; Attacco missilistico russo contro le infrastrutture portuali di Odessa: 7 morti e 15 feriti. Missili russi su Odessa, almeno 8 morti e decine di feriti. Oggi l’inviato del Cremlino a Miami - Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino, alcune delle vittime del raid su Odessa viaggiavano a bordo di un autobus che si è trovato praticamente ... fanpage.it

Corriere della Sera: «Mi chiamo Roman, ho 11 anni. Il 13 luglio 2022 io e mia madre eravamo in una clinica a Vinnytsia e lì sono arrivati tre missili russi. Quella è stata l’ultima volta che ho visto mamma». Con queste parole strazianti, Roman Oleksiv, undicenn - facebook.com facebook

Il nuovo missile russo ipersonico a capacità nucleare Oreshnik è stato dispiegato in Bielorussia ed è già operativo x.com

