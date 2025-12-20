Su alcune rotte intercontinentali la scena è ormai ricorrente: decine di passeggeri in sedia a rotelle in fila per l’imbarco. Numeri che, in certi casi, arrivano a coinvolgere un terzo dei viaggiatori a bordo, sollevando interrogativi su un fenomeno in forte crescita e sempre più discusso nel mondo dell’aviazione. Il 4 febbraio scorso, sul volo Air India 127 da Delhi a Chicago, 97 passeggeri su 335 hanno richiesto l’imbarco con assistenza tramite carrozzina. Due settimane dopo, sulla stessa rotta, il dato è salito a 99 viaggiatori, ancora una volta circa un terzo del totale. Situazioni analoghe si sono registrate nel marzo 2025 sul collegamento Delhi–New York, con 89 passeggeri in sedia a rotelle, e su varie rotte intercontinentali da e per il Centro e Sud America, dove non è raro contare 30-40 richieste di assistenza per singolo volo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Miracolo” in aeroporto: i passeggeri in sedia a rotelle si alzano e camminano

Leggi anche: Attentato a Viale Kennedy, danneggiata l’auto speciale della signora Gina, che si sposta in sedia a rotelle: l’appello per fornirle aiuto

Leggi anche: Michaela Benthaus, prima astronauta in sedia a rotelle

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Aeroporti, il curioso caso dei «furbetti della carrozzina»: record di richieste sui voli in India e Sudamerica - Boom di passeggeri sulle sedie a rotelle negli aeroporti: su alcune rotte fino a un terzo dei passeggeri chiede assistenza. msn.com