Minnesota ferma Oklahoma City Boston supera Miami | notte Nba ricca di sorprese
I Timberwolves infliggono a OKC la terza sconfitta stagionale, i Celtics battono gli Heat. Vittorie anche per Spurs, Bulls e 76ers nella regular season Nba. Prosegue senza sosta la regular season Nba, con una notte ricca di risultati significativi e prestazioni individuali di alto livello. A prendersi la scena è Minnesota, che ferma Oklahoma City . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: NBA, Oklahoma City infallibile: 13ª vittoria consecutiva. Boston piega New York, Minnesota ok dopo un overtime
Leggi anche: Philadelphia batte Boston di misura, Oklahoma travolge Golden State: tutti i risultati della notte NBA
NBA, risultati della notte: Minnesota ferma OKC, cadono Cleveland e New York; NBA, Anthony Edwards chiude i conti con OKC: le sue giocate decisive nel finale. VIDEO; Nba, Oklahoma inarrestabile, tredicesima vittoria: DiVincenzo trascina Minnesota.
Minnesota ferma OKC nella notte Nba, Boston vince su Miami - 107 per i Timberwolves, che infliggono ai Thunder la terza sconfitta stagionale, dopo quelle cont ... msn.com
NBA, risultati della notte: Minnesota ferma OKC, cadono Cleveland e New York - La sconfitta di OKC lascia comunque un margine di 4 gare sul secondo posto di Denver, insidiato da San Antonio arrivata alla quinta vittoria consecutiva. sport.sky.it
