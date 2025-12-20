Minaccia esplosiva sui doni di Natale | alcune batterie sono a rischio Quali sono i dispositivi inseriti nella black list

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, l'aumento delle spedizioni può comportare rischi legati ad alcuni dispositivi contenenti batterie al litio. In particolare, alcune batterie sono considerate a rischio e sono inserite nella black list delle autorità. La frenesia logistica del Natale, con milioni di pacchi in movimento attraverso l’Italia, nasconde un subdolo pericolo al litio. È importante conoscere quali dispositivi possono rappresentare una minaccia e adottare le precauzioni necessarie.

La frenesia logistica del Natale, con milioni di pacchi in movimento attraverso l’Italia, nasconde un subdolo pericolo al litio. L’e-commerce italiano è costituito in gran parte dall’elettronica di consumo, tra cui smartphone, droni e i diffusissimi monopattini elettrici. Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, la vendita di questi oggetti genera circa il 20% delle spedizioni totali. I loro rapporti annuali e semestrali (solitamente rilasciati in autunno per coprire le previsioni natalizie) disaggregano il mercato per categoria merceologica (elettronica, abbigliamento, alimentare, ecc. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

minaccia esplosiva sui doni di natale alcune batterie sono a rischio quali sono i dispositivi inseriti nella black list

© Secoloditalia.it - Minaccia esplosiva sui doni di Natale: alcune batterie sono a rischio. Quali sono i dispositivi inseriti nella black list

Leggi anche: Stretta Ue contro il riciclaggio, 10 nuovi Paesi inseriti in black list

Leggi anche: Belkin ritira due dispositivi con batterie per rischio di surriscaldamento, e rimborsa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.