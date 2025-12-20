Minacce e violenze nei confronti della fidanzata anche nell' alloggio di servizio condannato un carabiniere

Un maresciallo dei carabinieri è stato condannato a 2 anni e 9 mesi per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex fidanzata con cui, per un breve periodo, avrebbe pure convissuto nell’alloggio di servizio che si trovava sopra la stazione. Così ha deciso il giudice Sandro Potestio del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Minacce e violenze nei confronti della fidanzata anche nell'alloggio di servizio, condannato un carabiniere Leggi anche: Jeremy Renner accusato di minacce e molestie sessuali nei confronti della sua ex fidanzata e collaboratrice Leggi anche: Violenze sessuali nei confronti di aspiranti attrici: regista condannato a sette anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Insulti, botte e minacce: 72enne arrestato a Cagliari per maltrattamenti sulla compagna; Aggressioni e minacce all’ex del compagno, Non avvicinarti a lui: 36enne indagata per stalking; Violenza e minacce alla commessa: a giudizio sessantenne di Sulmona; Enrico Varriale accusato da una ex fidanzata: Litigi, schiaffi e minacce di morte. Enrico Varriale accusato da una ex fidanzata: "Litigi, schiaffi e minacce di morte" - Dopo la sentenza dello scorso giugno per violenze nei confronti dell’ex compagna, per l’ex giornalista Rai si apre un altro fronte giudiziario ... msn.com

Minacce e violenze contro l’ex moglie, ammonimento per un uomo a Vibo - La vittima è una donna di 48 anni che a fronte di continui maltrattamenti subiti nel corso del rapporto aveva deciso di separarsi dal marito violento ... msn.com

Botte e minacce alla fidanzata, arrestato 25enne a Como - Un ragazzo di 25 anni di nazionalità ecuadoregna è stato arrestato a Como nella notte tra sabato e domenica con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna, 21 anni, anche lei ... ansa.it

Violenze, minacce di morte nei confronti della ex. L'uomo la spiava attraverso il cellulare - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.