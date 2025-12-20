Milly Carlucci a tivvusiait | bilancio e riflessioni su Ballando con le Stelle
Milly Carlucci ha risposto alle domande di tivvusia.it sul bilancio di Ballando con le Stelle. La conduttrice si mostra soddisfatta dell’edizione 2025: “Non era facile ripetersi. Siamo più o meno sulla media dello scorso anno e ampiamente superiori agli ultimi dieci anni, eccezion fatta per il periodo post Covid. C’è stata una vera esplosione sui social e sull’on demand. Alla fine chi ci guarda in diretta si aggiunge a circa un milione di telespettatori in più che segue Ballando on the road, Ballando segreto, le repliche su Rai Premium e la fruizione su Rai Play. Sul lato show sono doppiamente soddisfatta, applausi a tutti i concorrenti, i maestri e la squadra. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
