Milano sperimenta il metodo scolastico finlandese | lezioni di dieci minuti e addio ai compiti a casa L’Istituto Simona Giorgi anticipa un modello che coinvolge oltre 60 scuole italiane
L'Istituto Comprensivo Simona Giorgi di Milano ha avviato a novembre la sperimentazione del Modello Organizzativo Finlandese, un approccio didattico che modifica radicalmente l'organizzazione della giornata scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Lezioni brevi da 10 minuti, lavoro in gruppo e meno compiti a casa. A Milano ecco la scuola con il metodo finlandese
Leggi anche: Il modello finlandese entra in città. L’istituto Simona Giorgi apripista
Lezioni frontali? Il minimo indispensabile e niente compiti a casa. Vi spiego come lavoriamo con il modello finlandese. INTERVISTA a Caterina Cassese.
