Milano sperimenta il metodo scolastico finlandese | lezioni di dieci minuti e addio ai compiti a casa L’Istituto Simona Giorgi anticipa un modello che coinvolge oltre 60 scuole italiane

L'Istituto Comprensivo Simona Giorgi di Milano ha avviato a novembre la sperimentazione del Modello Organizzativo Finlandese, un approccio didattico che modifica radicalmente l'organizzazione della giornata scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Lezioni frontali? Il minimo indispensabile e niente compiti a casa. Vi spiego come lavoriamo con il modello finlandese. INTERVISTA a Caterina Cassese.

