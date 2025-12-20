Milano quelle multe mai recapitate Noi costrette a pagare cifre salate Il Comune deve cambiare sistema
Milano, 20 dicembre 2025 – Rosanna Brunitto, Marialuisa Goretti, Giuseppina Luna e Cristina Sacco. Quattro denunce, le loro. Quatto tra le tante che si sono susseguite in questi mesi e in questi giorni. Problema diffuso. Tutte accomunate dallo stesso problema: ritrovarsi a pagare importi maggiorati per multe stradali non pagate a tempo debito semplicemente perché – assicurano tutte – non sono mai arrivate nelle loro caselle postali. Esattamente il problema del quale, su queste pagine, si sta scrivendo da tre giorni, quello che già a metà ottobre ha indotto 68 residenti del quartiere di Muggiano a firmare un esposto alla polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
