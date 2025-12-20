(LaPresse) Sfidando il freddo, un centinaio di manifestanti pro Pal si è ritrovato oggi in piazza San Babila a Milano per una nuova manifestazione in sostegno a Gaza e per chiedere lo “al genocidio del popolo palestinese. “Almirante, La Russa, Meloni, l’antisemitismo è la vostra storia”, lo striscione che i manifestanti hanno appeso tra i portici della piazza. Elio Luppoli, storico esponente del centro sociale Vittoria, ha risposto al presidente della comunità ebraica milanese Walker Meghnagi c he nei giorni scorsi aveva definito “antidemocratiche” le manifestazioni in sostegno della Palestina: “ Gli darà fastidio che continuiamo a scendere in piazza contro questo genocidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, pro Pal in piazza: "La Russa-Meloni antisemitismo è vostra storia"

