Milano la investe dopo lite | arrestato
14.25 Prima un litigio con insulti in un albergo a Milano. Poi l'ha attesa in strada e l'ha investita in auto con l'intenzione di ucciderla. Dopodiché è scappato, ma dopo tre settimane è stato rintracciato e preso. Arrestato per tentato omicidio un 25enne, nato a Treviglio (Bergamo). La donna, dopo l'investimento, lo aveva riconosciuto da un profilo social, così come il portiere dell'hotel. La donna, uruguaiana, è rimasta ferita a una gamba, con un prognosi di 25 giorni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
