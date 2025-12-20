Milano la investe dopo lite | arrestato

14.25 Prima un litigio con insulti in un albergo a Milano. Poi l'ha attesa in strada e l'ha investita in auto con l'intenzione di ucciderla. Dopodiché è scappato, ma dopo tre settimane è stato rintracciato e preso. Arrestato per tentato omicidio un 25enne, nato a Treviglio (Bergamo). La donna, dopo l'investimento, lo aveva riconosciuto da un profilo social, così come il portiere dell'hotel. La donna, uruguaiana, è rimasta ferita a una gamba, con un prognosi di 25 giorni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Prima la lite poi investe una donna in via Porpora: arrestato per tentato omicidio

Leggi anche: Investe il rivale con l'auto dopo la lite in strada: 43enne finisce nei guai

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lite tra ex per l’affidamento della figlia a Natale, i genitori di lei si intromettono, lui li investe: arrestato per tentato omicidio; Sesto San Giovanni, ragazzo accoltellato fuori dal liceo: aggredito da coetanei dopo una lite; Lite per l’affidamento della figlia, 19enne investe i suoceri all’uscita dai carabinieri; Milano, a vent’anni in discoteca con la Browning e sparano (per vendetta) ai buttafuori in corso Como.

Investe una donna per cercare di ucciderla dopo una lite, uomo arrestato a Milano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Investe una donna per cercare di ucciderla dopo una lite, uomo arrestato a Milano ... tg24.sky.it