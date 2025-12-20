Milano-Cortina 2026 si avvicina, con le Olimpiadi invernali in programma dal 6 al 22 febbraio. Il presidente del Comitato Organizzatore, Buonfiglio, sottolinea l'importanza di arrivare preparati, evitando di fare pronostici. La fase di preparazione è fondamentale per garantire il successo dell’evento e per affrontare con serenità le sfide che si presenteranno. Conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. “La preparazione olimpica sta procedendo in sintonia con tutte le federazioni, stiamo verificando lo stato di forma di tutti gli atleti e le atlete che sono probabili olimpici. C’è un’ampia fetta di atleti da valutare, a loro va tutta la nostra attenzione non solo dal punto di vista fisico ma anche nella metodologia. Questo ha consentito fino ad ora di ottenere successi ovunque”, ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia degli ‘Oscar dello Sport’ al Salone d’Onore del Coni, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Buonfiglio: "Nessun pronostico, importante arrivare preparati"

Leggi anche: Buonfiglio: “Saranno quattro i portabandiera per Milano Cortina 2026”

Leggi anche: Buonfiglio: “Brignone sarà in gara a Milano Cortina 2026”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Buonfiglio: 'Brignone in gara, me l'ha confermato'; Buonfiglio: Brignone sarà in gara a Milano Cortina 2026; Olimpiadi, annunciati i 4 portabandiera dell’Italia: a Cortina Mosaner e Brignone, a Milano Pellegrino…; Milano-Cortina 2026, Buonfiglio sorprende tutti: Brignone sarà in gara.

Milano-Cortina 2026, Buonfiglio: "Nessun pronostico, importante arrivare preparati" - (LaPresse) Conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano- stream24.ilsole24ore.com