Milan Theo torna a parlare | Cooling-break? E’ stato ingigantito Io e Leao…
Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: le sue parole sull'episodio legato al cooling-break contro la Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Theo Hernandez: “Non avrei mai lasciato il Milan, ecco tutta la verità! Tornare? Rispondo così” - Theo Hernandez torna a parlare del Milan e lo fa in maniera decisa. fantamaster.it
Milan, le bordate di Theo: Sono stato tradito, la verità sul cooling break, non torno finchè c'è certa gente - Il terzino francese tocca anche il tema del cooling break che tanto gli costò in termini di reputazione. sport.virgilio.it
Theo: "Dopo Maldini è cambiato tutto in peggio. A parte Ibra, la mancanza di milanismo si sente" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez è tornato per la prima volta a parlare del suo doloroso addio al club rossonero, avvenuto ... milannews.it
Theo #Hernández: "Non ho mai voluto lasciare il #Milan. Ero aperto a restare, ma quando una persona della dirigenza ti chiama e ti dice: se resti, ti buttiamo fuori dalla squadra... …allora non ti resta che cercare un nuovo club” via @FabrizioRomano x.com
In estate abbiamo elogiato il suo operato sul mercato per quanto riguarda le cessioni. Thiaw, Reijnders, Emerson Royal, Theo Hernandez e Musah sono stati venduti ad un prezzo favorevole per le casse del Milan. Non possiamo dire lo stesso per quanto - facebook.com facebook
