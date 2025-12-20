Milan Theo su Leao e Maignan | Rafa è fortissimo abbiamo fatto male a tutti Su Mike dico
Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Theo Hernandez, ex giocatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Rafael Leao e Mike maignan, facendo riferimento al rinnovo di contratto del francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Nesta sull’attacco: “Sono innamorato di Leao. Pulisic fortissimo. Su Gimenez dico…”
Leggi anche: Milan, Trevisani difende Leao: “Così gli fate solo del male. A Rafa dico questo …”
Milan, Theo Hernandez dice tutto: Non volevo andare via ma mi avrebbero messo fuori rosa. Senza Maldini è cambiato tutto, non ero sereno. Su Furlani, la testa di Leao e il rinnovo di Maignan; Da Riad a Riad, com'è cambiato il Milan: la Supercoppa vinta, l'illusione Conceiçao, il fattore Pulisic; Theo Hernandez: Non sarei mai andato via. Furlani...; Theo: “Ritorno al Milan? Con certe persone no! Non ho salutato Furlani, mi sono sentito abbandonato”.
Theo Hernandez: "Milan? Finché c'è certa gente non torno. Maignan come me e non è finita bene" - Hilal, Theo Hernandez ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche della situazione ... calciomercato.com
Theo sull'amico Leao: "Non lo vedo come prima punta. È fortissimo, ma ogni tanto ha la testa non si sa dove" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez è tornato per la prima volta a parlare del suo doloroso addio al club rossonero, avvenuto ... milannews.it
Theo Hernandez: “Non avrei mai lasciato il Milan, ecco tutta la verità! Tornare? Rispondo così” - Theo Hernandez torna a parlare del Milan e lo fa in maniera decisa. fantamaster.it
Theo Hernandez dice tutto sul suo addio al Milan a La Gazzetta dello Sport: “Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio. Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspett - facebook.com facebook
Theo Hernandez all'attacco dopo la fine della sua avventura con il #Milan: «Volevo restare, ma mi dissero che mi avrebbero messo fuori rosa. Avrei meritato un trattamento migliore» x.com
