Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Theo Hernandez, ex giocatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Rafael Leao e Mike maignan, facendo riferimento al rinnovo di contratto del francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Theo su Leao e Maignan: “Rafa è fortissimo, abbiamo fatto male a tutti. Su Mike dico..”

Leggi anche: Milan, Nesta sull’attacco: “Sono innamorato di Leao. Pulisic fortissimo. Su Gimenez dico…”

Leggi anche: Milan, Trevisani difende Leao: “Così gli fate solo del male. A Rafa dico questo …”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan, Theo Hernandez dice tutto: Non volevo andare via ma mi avrebbero messo fuori rosa. Senza Maldini è cambiato tutto, non ero sereno. Su Furlani, la testa di Leao e il rinnovo di Maignan; Da Riad a Riad, com'è cambiato il Milan: la Supercoppa vinta, l'illusione Conceiçao, il fattore Pulisic; Theo Hernandez: Non sarei mai andato via. Furlani...; Theo: “Ritorno al Milan? Con certe persone no! Non ho salutato Furlani, mi sono sentito abbandonato”.

Theo Hernandez: "Milan? Finché c'è certa gente non torno. Maignan come me e non è finita bene" - Hilal, Theo Hernandez ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche della situazione ... calciomercato.com