Milan Theo | Dopo Maldini tutto è cambiato in peggio Avrei meritato un trattamento migliore

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è tornato a parlare della sua cessione, rilasciando delle dure dichiarazioni nei confronti della dirigenza rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Parla Theo: Dette bugie su di me. Non volevo lasciare il Milan. A qualcuno diede fastidio che...; Milan, Theo Hernandez dice tutto: Non volevo andare via ma mi avrebbero messo fuori rosa. Senza Maldini è cambiato tutto, non ero sereno. Su Furlani, la testa di Leao e il rinnovo di Maignan; Milan, Bartesaghi: Piano coi paragoni con Maldini. Mi ispiro a Spinazzola; Theo Hernandez rompe il silenzio: l’addio al Milan, Riad, Maldini e le ferite mai guarite.

milan theo dopo maldiniMilan, senti Theo: "Dette bugie su di me, non volevo lasciare. Leao? Non lo vedo bene come punta" - Il difensore francese sull'addio al Milan: "Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. eurosport.it

Theo Hernandez: "A Milanello non si poteva indossare la maglia di Maldini. Strappata una bandiera per nulla. Dopo di lui è cambiato tutto in peggio" - Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport il terzino francese ha svelato alcuni retroscena del rapporto fra lui e il Milan con l'ex- calciomercato.com

milan theo dopo maldiniIl retroscena di Theo Hernandez sull'addio al Milan: "Se fossi rimasto mi avrebbero messo fuori rosa" - Hilal, ha parlato del suo turbolento addio ai rossoneri: "Dopo l'addio di Maldini è cambiato tutto, io non sarei mai voluto andare via". msn.com

