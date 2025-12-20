Milan Theo | Dopo Maldini tutto è cambiato in peggio Avrei meritato un trattamento migliore

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, ex terzino del Milan, è tornato a parlare della sua cessione, rilasciando delle dure dichiarazioni nei confronti della dirigenza rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Theo: “Dopo Maldini tutto è cambiato in peggio. Avrei meritato un trattamento migliore” Leggi anche: L’ex Zaccardo: “Avrei meritato prima una grande squadra. Al Milan sono arrivato …” Leggi anche: Milan, senti Prandelli: “Modric lo avrei visto bene alla Juventus. Chiellini-Maldini? Dico…” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Parla Theo: Dette bugie su di me. Non volevo lasciare il Milan. A qualcuno diede fastidio che...; Milan, Theo Hernandez dice tutto: Non volevo andare via ma mi avrebbero messo fuori rosa. Senza Maldini è cambiato tutto, non ero sereno. Su Furlani, la testa di Leao e il rinnovo di Maignan; Milan, Bartesaghi: Piano coi paragoni con Maldini. Mi ispiro a Spinazzola; Theo Hernandez rompe il silenzio: l’addio al Milan, Riad, Maldini e le ferite mai guarite. Milan, senti Theo: "Dette bugie su di me, non volevo lasciare. Leao? Non lo vedo bene come punta" - Il difensore francese sull'addio al Milan: "Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. eurosport.it

Theo Hernandez: "A Milanello non si poteva indossare la maglia di Maldini. Strappata una bandiera per nulla. Dopo di lui è cambiato tutto in peggio" - Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport il terzino francese ha svelato alcuni retroscena del rapporto fra lui e il Milan con l'ex- calciomercato.com

Il retroscena di Theo Hernandez sull'addio al Milan: "Se fossi rimasto mi avrebbero messo fuori rosa" - Hilal, ha parlato del suo turbolento addio ai rossoneri: "Dopo l'addio di Maldini è cambiato tutto, io non sarei mai voluto andare via". msn.com

Theo #Hernández: "Non ho mai voluto lasciare il #Milan. Ero aperto a restare, ma quando una persona della dirigenza ti chiama e ti dice: se resti, ti buttiamo fuori dalla squadra... …allora non ti resta che cercare un nuovo club” via @FabrizioRomano x.com

In estate abbiamo elogiato il suo operato sul mercato per quanto riguarda le cessioni. Thiaw, Reijnders, Emerson Royal, Theo Hernandez e Musah sono stati venduti ad un prezzo favorevole per le casse del Milan. Non possiamo dire lo stesso per quanto - facebook.com facebook

