Filippo Terracciano, attualmente in prestito alla Cremonese, si distingue come un elemento stabile nella rosa, occupando il ruolo di braccetto destro. Nonostante la sua collocazione temporanea, il portiere mantiene un rapporto solido con la squadra e il mister. Milan, senti Terracciano: “Il ruolo da braccetto fa per me, ne parlo ogni giorno con il mister”.

Filippo Terracciano è in prestito alla Cremonese, ma con Nicola è un punto fisso della rosa come braccetto destro. Ne ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Cremonese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Terracciano: “Il ruolo da braccetto fa per me, ne parlo ogni giorno con il mister”

Leggi anche: Milan, senti Terracciano: “A Verona avevo trovato continuità. So cosa significa lottare”

Leggi anche: Il complesso ruolo di un padre coach raccontato da chi ne ha fatto il mestiere di ogni giorno "Mi ha chiesto lui a 15 anni di allenarlo, sapevo sarebbe stato difficile, ma non ho esitato un attimo L’Insalatiera? Emozionante, da piccolo si faceva rimontare apposta per entrare in competizione». Stefano Cobolli, papà da Davis: "Allievi e figli? Vanno ascoltati. Flavio lottatore, spirito vincente»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan - Domino di portieri che coinvolge Pietro Terracciano e Marco Sportiello: l'estremo difensore della Fiorentina è già arrivato nella sede del club rossonero per mettere ... corrieredellosport.it

Milan, Terracciano è un nuovo giocatore rossonero: è ufficiale - Pietro Terracciano è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato ufficiale pubblicato sui canali del club rossonero Il Milan si prepara ad accogliere un nuovo giocatore in squadra. gianlucadimarzio.com

Milan: Terracciano c'è, ora assalto a Pubill. Il colpo da novanta Modric parla da rossonero - Il portiere della Fiorentina, tornato al ruolo di secondo nella passata stagione con l'arrivo di David ... tuttomercatoweb.com

#Milan, senti #Allegri: “Sarà complicata contro un #Napoli arrabbiato” #Supercoppa2025 https://buff.ly/3ho9d1n Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/ML73mfg - facebook.com facebook

#Milan, senti #Ordine: "Procedere al ritorno di #Musah". Un'opzione per #Athekame #SempreMilan #Calciomercato x.com