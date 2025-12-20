Milan in difficoltà Inter immatura e superficiale | milanesi a casa a Riad una finale da omaggio alla tradizione

Non ci saranno né il Milan di Allegri, né l’Inter di Chivu in finale di Supercoppa, che si disputerà lunedì sera tra Napoli e Bologna. Milan e Inter assenti dalla finale di Supercoppa. Il Corriere della Sera scrive: Non è una Supercoppa alla milanese. Dopo il Milan, saluta anche l’Inter. La finale sarà un omaggio alla tradizione, la sfida tra il Napoli che ha vinto lo scudetto e il Bologna che ha festeggiato la Coppa Italia. Gli arabi non saranno troppo contenti e neppure a Milano lo sono. Sconfitte diverse. Il Diavolo, tornato a casa tra le polemiche, ha capito che per alzare il livello e lottare per lo scudetto deve avere il coraggio di investire sul mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

