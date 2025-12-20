Milan Gravina sulla questione Allegri-Oriali | Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione

Napoli-Milan, uno scontro infinito. Sulla questione dello scontro tra Allegri, allenatore del Milan, e Oriali ne ha parlato anche Gravina: le sue parole in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gravina sulla questione Allegri-Oriali: “Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione” Leggi anche: Gravina duro sul caso Allegri-Oriali: “Una figuraccia, bisogna riacquistare il senso dell’educazione” Leggi anche: Gravina contro Allegri: «Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione. Si è convinti che più si urla…» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gravina: Perplesso per l'arbitro asiatico di Milan-Como. Allegri? Serve più educazione; “Una figuraccia, i movimenti delle panchine sono inguardabili”: la rabbia di Gravina sul caso…; Quale sanzione rischia Allegri dopo gli insulti rivolti a Oriali: Sei un vecchio 80enne; De Paola sulla lite Allegri-Oriali: “Gravina pensasse ad altro! Questione speciosa”. Gravina duro con Allegri «Troppa maleducazione» - Il confronto tra Napoli e Milan in semifinale di Supercoppa non si è consumato soltanto sul campo, ma anche a bordocampo, dove il duello verbale tra Gabri ... napolipiu.com

Milan, per Allegri la ramanzina di Gravina e sanzione in arrivo: cosa rischia per gli insulti a Oriali - “Una figuraccia, manca l’educazione”: così il presidente della Figc ha commentato l’episodio di ieri sera a Riyadh per il quale il tecnico potrebbe essere punito domani ... sport.virgilio.it

Milan, Allegri e il caos arbitrale: tra Champions, polemiche e mercato deludente - Milan, Allegri e il caos arbitrale: tra Champions, polemiche e mercato deludente La posta in palio è altissima: la qualificazione alla prossima Champions League. tuttojuve.com

Pedullà: “La mancanza di dialogo tra Gravina e Simonelli è la sintesi del nostro calcio“ Il commento di @AlfredoPedulla sulle dichiarazioni del presidente della FIGC Gravina in merito alla decisione di affidare ad un arbitro asiatico la direzione di Milan-Com x.com

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, non le manda a dire sulla querelle andata in scena nella serata di giovedì durante la semifinale di Supercoppa Italiana Napoli-Milan tra Allegri e Oriali. Le sue parole in conferenza stampa: “Parliamo di una figur - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.