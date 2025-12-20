Milan Durante su Thiago Silva | Uno con i suoi piedi e la sua testa fa ancora la differenza
Un ritorno che tutti aspettano: quello di Thiago Silva al Milan. A parlare del suo possibile approdo è stato il procuratore sportivo Stefano Durante: ecco, di seguito, le sue parole sul centrale classe '84. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato, Thiago Silva al Milan? Romano: “Ad oggi non risulta in piedi un discorso”
Leggi anche: Serginho svela un retroscena su Thiago Silva: «Aveva un pre-contratto con l’Inter, poi scelse il Milan»
Milan, sale la candidatura di Thiago Silva: Allegri l'ha chiesto, valutazioni in società; Il Fluminense conferma l'addio di Thiago Silva: Milan più vicino? I tifosi sognano il ritorno del brasiliano; Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense: per l’ex Milan un futuro in Europa; Milan, ora Thiago Silva è una priorità: il ruolo di Allegri nell'affare, perché Max insiste per il brasiliano.
Durante: "Thiago Silva in Serie A fa ancora la differenza" - Thiago Silva e il Milan è la suggestione di questo calciomercato, che ancora deve aprire la sua finestra di riparazione invernale. milannews.it
Thiago Silva torna in Europa: niente Milan, ecco dove andrà - Il Porto ha pesantemente accelerato le operazioni, portandosi in una posizione di netto ... sportmediaset.mediaset.it
Futuro Thiago Silva: nelle ultime ore contatti col Porto - Il futuro di Thiago Silva sembrerebbe, purtroppo lontano dal tanto desiderato ritorno in rossonero. milannews.it
Mai visto così in carriera. Non sbaglia un intervento con il Milan, perfetto durante tutta la stagione. Ed anche nel finale di Riyad eccolo qui, al momento giusto, al posto giusto, a fare la cosa giusta. Un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Uno di que - facebook.com facebook
Duro comunicato del Napoli contro Massimiliano Allegri, accusato di aver pesantemente insultato Gabriele Oriali durante la semifinale di Supercoppa italiana. «La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano All x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.