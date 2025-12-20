Milan di ritorno da Riad | weekend di riposo per i rossoneri di Allegri

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, il Milan ha fatto rientro a Milano dopo Riad: il programma in vista della partita contro l'Hellas Verona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan di ritorno da riad weekend di riposo per i rossoneri di allegri

© Pianetamilan.it - Milan di ritorno da Riad: weekend di riposo per i rossoneri di Allegri

Leggi anche: Juve Milan: rossoneri arrivati in hotel a Torino, prima volta da ex per Allegri. Come è stato accolto l’allenatore al ritorno in città – VIDEO

Leggi anche: Juve-Milan, Allegri e Rabiot: "Ritorno emozionante". I rossoneri: "Pari che sta stretto"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio…; Supercoppa, weekend in Arabia per quattro italiane: il programma e la caccia ai soldi; A Udine per il primato poi la Supercoppa a Riad; Il programma del Milan dopo la Supercoppa: lunedì la ripresa.

Milan di ritorno dall’Arabia dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli. Ecco quando riprenderanno gli allenamenti rossoneri - Ecco quando riprenderanno gli allenamenti rossoneri Il Milan è in viaggio di rientro da Riad con il peso della sconfitta ... milannews24.com

milan ritorno riad weekendSupercoppa: il Milan vola a Riad e Allegri ritrova Leao - Il Milan campione in carica della Supercoppa italiana parte per Riad con Rafael Leao tra le file dei convocati. ansa.it

milan ritorno riad weekendSupercoppa a Riad: come stanno Milan, Napoli, Bologna e Inter? - Inter per la finalissima di lunedì prossimo a Riad che vale la Supercoppa Italiana: ecco le ultimissime dalle quattro contendenti ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.