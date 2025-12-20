Il Milan, nella serata di ieri, ha fatto rientro a Milano dall'Arabia Saudita con una sola e unica certezza: la Serie A. I dati in ottica scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, con solo la Serie A ora si può sognare lo scudetto: i dati

Leggi anche: Calciomercato Milan, i tre innesti attesi a gennaio per sognare lo scudetto

Leggi anche: Inter Milan, Cosmin Contra analizza la sfida: «Può decidere lo Scudetto. Io amico di Chivu, ma tifo sempre le mie ex squadre. Serie A al Milan e Champions all’Inter? Firmerei subito!»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Milan può sognare: domina il Napoli, poi resta in 10 ma vince. Allegri primo con Conte e Gasp - Il vecchio San Siro si è voluto regalare una serata vecchio stile, da Milan primi anni Duemila, da Milan primo Allegri 2011. gazzetta.it

Milan, con Modric sognare è possibile: ora lo Scudetto non è più un tabù - Luka Modric sa come si guida una macchina in costante evoluzione che ha come obiettivo, seppur non dichiarato pubblicamente, quello di rimanere in lotta per lo scudetto fino alla fine della ... tuttosport.com

Non solo Pulisic: anche il precedente del 2010 fa sognare i tifosi rossoneri - Dopo il pareggio di Parma prima della sosta, il Milan aveva un gran bisogno di ripartire e la vittoria nel derby di ieri rappresenta l'occasione perfetta per farlo. sportmediaset.mediaset.it

Milan Flash - Allegri arriva a 100 vittorie in rossonero

Infortuni, allarme nel calcio europeo: Juventus e Milan le più colpite nella Serie A ’24/’25 - facebook.com facebook

Il presidente della Serie A di calcio ha confermato che Milan-Como si giocherà in Australia, con un arbitro asiatico x.com