A Perth, a Perth!, un po' come le Tre sorelle di Cechov, stavolta non si va a Mosca ma i tre fratelli del football, Simonelli-De Siervo-Infantino, viaggiano felici verso l'Australia per cercare la libertà dal campionato italiano e mostrare al mondo la bellezza del nostro calcio: Milan-Como, due società di proprietà straniera, un organico per l'80 per cento di calciatori non italiani, eccolo il grande inganno con un'ultima perla suggerita, meglio scrivere imposta, dal presidente della Fifa il quale ha chiesto e ottenuto che un arbitro della federazione asiatica, assistenti e var, siano designati a dirigere l'incontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milan-Como, effetto boomerang. Se l'arbitro straniero decide la A

Leggi anche: Alla fine Milan-Como si giocherà a Perth e con un arbitro straniero: il ruolo di Simonelli

Leggi anche: Schermaglia diplomatica tra Usa e Francia sullo Stato di Palestina: da effetto slogan a effetto boomerang

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

VIDEO / Mazzocchi su Milan-Como in Australia: “Battaglia scellerata, fate figura migliore se…”.

Milano-Cortina, Fiavet: "Effetto ‘boomerang’ su settimane bianche" - La montagna e la classica vacanza sulla neve con le settimane bianche che vedono il loro culmine nel mese di febbraio, quest’anno in Italia subirà un duro contraccolpo dalla Olimpiadi Milano- adnkronos.com

Milan-Como a Perth può saltare? Possibile effetto domino dopo il dietrofront spagnolo - Il massimo campionato spagnolo, ieri sera, ha annunciato l’annullamento della disputa di Villarreal- tuttomercatoweb.com

Quando il 9 ottobre abbiamo titolato ‘Milan-Como, la grande vergogna’ pensavamo che la misura fosse colma. Le scuse con cui il calcio italiano si preparava alla prima trasferta intercontinentale, in barba ai tifosi e ai calciatori coinvolti, erano obiettivament - facebook.com facebook

la situazione è sconfortante. Milan-Como a Perth è una decisione - per me - angosciante x.com