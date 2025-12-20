Milan-Como a Perth Pelligra | Grande opportunità I rossoneri hanno appeal internazionale

Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il presidente del Catania e Perth Glory, Rosario Ross Pelligra, ha parlato di Milan-Como: le sue parole in merito alla trasferta più chiacchierata del momento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan como perth pelligraL'italo-australiano Pelligra: "Milan-Como a Perth, sarà soldout. Arbitri locali? In crescita" - Non solo per la partita, ma perché si esporta il calcio italiano dove è difficile farlo”. tuttomercatoweb.com

milan como perth pelligraPelligra, l'italo-australiano patron del Catania: "Milan-Como a Perth grande opportunità" - Cresceranno entusiasmo, passione, diritti tv e merchandising" ... tuttosport.com

milan como perth pelligraL'italo-australiano Pelligra su Milan-Como a Perth: "Sarà una grande opportunità" - australiano, nonché presidente del Catania e Perth Glory, Rosario Ross Pelligra, ha parlato della tanto discussa sfida ... milannews.it

