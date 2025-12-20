Milan-Como a Perth Pelligra | Grande opportunità I rossoneri hanno appeal internazionale
Intervistato dai microfoni di Tuttosport, il presidente del Catania e Perth Glory, Rosario Ross Pelligra, ha parlato di Milan-Como: le sue parole in merito alla trasferta più chiacchierata del momento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
L'italo-australiano Pelligra: "Milan-Como a Perth, sarà soldout. Arbitri locali? In crescita" - Non solo per la partita, ma perché si esporta il calcio italiano dove è difficile farlo”. tuttomercatoweb.com
Pelligra, l'italo-australiano patron del Catania: "Milan-Como a Perth grande opportunità" - Cresceranno entusiasmo, passione, diritti tv e merchandising" ... tuttosport.com
L'italo-australiano Pelligra su Milan-Como a Perth: "Sarà una grande opportunità" - australiano, nonché presidente del Catania e Perth Glory, Rosario Ross Pelligra, ha parlato della tanto discussa sfida ... milannews.it
Milan-Como in Australia con arbitri asiatici, ma non sarà Collina a decidere x.com
Quando il 9 ottobre abbiamo titolato ‘Milan-Como, la grande vergogna’ pensavamo che la misura fosse colma. Le scuse con cui il calcio italiano si preparava alla prima trasferta intercontinentale, in barba ai tifosi e ai calciatori coinvolti, erano obiettivament - facebook.com facebook
