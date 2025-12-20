Milan-Como a Perth Pelligra | Grande opportunità I rossoneri hanno appeal internazionale

Pelligra, l'italo-australiano patron del Catania: "Milan-Como a Perth grande opportunità" - Cresceranno entusiasmo, passione, diritti tv e merchandising" ... tuttosport.com

L'italo-australiano Pelligra su Milan-Como a Perth: "Sarà una grande opportunità" - australiano, nonché presidente del Catania e Perth Glory, Rosario Ross Pelligra, ha parlato della tanto discussa sfida ... milannews.it

Milan-Como in Australia con arbitri asiatici, ma non sarà Collina a decidere x.com

Quando il 9 ottobre abbiamo titolato ‘Milan-Como, la grande vergogna’ pensavamo che la misura fosse colma. Le scuse con cui il calcio italiano si preparava alla prima trasferta intercontinentale, in barba ai tifosi e ai calciatori coinvolti, erano obiettivament - facebook.com facebook

