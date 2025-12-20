Milan caso Allegri-Oriali | oggi la decisione del Giudice Sportivo si va verso la multa

Il match tra Napoli e Milan in Supercoppa è finito nuovamente sotto i riflettori: il caso Allegri-Oriali. Oggi il Giudice Sportivo emetterà una decisione in merito, con l'ipotesi di una multa come possibile provvedimento. La vicenda ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le tensioni emerse durante l'incontro.

Il match tra Napoli e Milan in Supercoppa è finito nuovamente sotto i riflettori: il caso Allegri-Oriali. Attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo.

