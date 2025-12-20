Mi sono sottoposta a sei interventi di chirugia estetica in una settimana compresa una vaginoplastica Ho speso oltre 19 mila euro e ora vengo attaccata sui social | la storia di Glory Lu

Aveva, parole sue, “zero interesse” per la chirurgia estetica. Poi ha deciso di sottoporsi a sei interventi in una settimana. Glory Lu, 36 anni, ha raccontato la sua storia a People. Dopo la terza gravidanza, l’influencer e fondatrice di un brand di make-up, ha iniziato a non guardarsi più allo specchio con piacere: già abituata al botox e ai filler, ha deciso di passare alla chirurgia e non – dice – per stravolgersi ma “somigliare alla versione giovane di sé”. Lu ha scelto la Corea del Sud per operarsi, anche se vive negli Stati Uniti. E qui vacilla la dichiarazione dello “zero interesse” per la chirurgia perché la 36enne è andata nella stessa clinica dove tre anni fa si è sottoposta a una raddrizzatura del naso, un lifting della zona centrale del viso da 4000 dollari con iniezioni di trasferimento di grasso sulle linee del sorriso, e un intervento di riposizionamento del grasso sotto gli occhi, costato 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Sydney Sweeney: «Non ho mai fatto interventi di medicina estetica. Sui social sono tutti fuori di testa»

Leggi anche: “I medici mi hanno bloccata perché peso 45 kg. Ho speso 110mila euro in interventi di chirurgia per diventare una Barbie”: così Tara Jayne McConachy

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Taylor Mega e la foto in ospedale dopo un intervento: Mi sono fatta mettere un po' di grasso alla tempia; Spaccio e consumo droga, un arresto e sei segnalazioni nel Fermano.

Belen Rodriguez rivela: «Mi sono sottoposta a un piccolo intervento». Come sta - Durante la preparazione per un video, Belen ha scelto di condividere con i follower la notizia: si è sottoposta a ... iodonna.it

Torino, doppio trapianto da vivente su neonata di sei mesi: l’intervento salvavita durato 13 ore - Torino, 29 giugno 2025 – Straordinario doppio trapianto su una bimba torinese di appena sei mesi nata con una malformazione delle vie biliari. quotidiano.net

Quali interventi chirurgici ha fatto Giacomo Urtis/ Lifting, ‘lato B’ e il seno: “Ma non sono provocante e..” - Ma perché? ilsussidiario.net

Tatiana Tramacere Non sono interessato ai reali motivi che hanno spinto questa ventisettenne a scomparire per 10 giorni. Mi colpisce invece la lapidazione virtuale a cui è stata sottoposta attraverso i social, un linciaggio che l’ha costretta a dover chiudere i pr - facebook.com facebook