Metro C resta in manovra il taglio da 50 milioni di euro | bocciato l'emendamento del Pd

L'emendamento che proponeva la reintroduzione dei 50 milioni di euro per la metro C a Roma è stato bocciato. Lo ha annunciato la senatrice Beatrice Lorenzin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Resta il taglio dei fondi per la linea 10 della metro Napoli-Afragola: bocciato l’emendamento Pd in manovra 2026

Leggi anche: Taglio di 50 milioni alla Metro C, l’assessore Patanè: “Se governo non ci da i fondi, faremo un mutuo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Niente nuove risorse per la sicurezza in manovra, ira dei sindacati; Nuovo emendamento del governo con aiuti a imprese e Tfr. Commissione riunita, c'è Giorgetti; Sciopero generale del 12 dicembre, giornata di stop: disagi e cortei; Manovra sbagliata uscendo dal garage multipiano: 84enne sfonda la vetrata e resta con mezza auto sospesa nel vuoto VIDEO.

Manovra, Lorenzin: "Restano tagli per metro Napoli e Napoli - Afragola" - L'articolo Manovra, Lorenzin: "Restano tagli per metro Napoli e Napoli - msn.com