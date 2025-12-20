Metro C resta in manovra il taglio da 50 milioni di euro | bocciato l'emendamento del Pd

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'emendamento che proponeva la reintroduzione dei 50 milioni di euro per la metro C a Roma è stato bocciato. Lo ha annunciato la senatrice Beatrice Lorenzin. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Resta il taglio dei fondi per la linea 10 della metro Napoli-Afragola: bocciato l’emendamento Pd in manovra 2026

Leggi anche: Taglio di 50 milioni alla Metro C, l’assessore Patanè: “Se governo non ci da i fondi, faremo un mutuo”

