Metro C resta in manovra il taglio da 50 milioni di euro | bocciato l'emendamento del Pd
L'emendamento che proponeva la reintroduzione dei 50 milioni di euro per la metro C a Roma è stato bocciato. Lo ha annunciato la senatrice Beatrice Lorenzin. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Metro C, polemiche sulla rimodulazione dei fondi prevista nella manovra - Un definanziamento di 50 milioni di euro nel 2026 per la linea C della metropolitana di Roma crea fibrillazioni tra Campidoglio e governo e anche all'interno della stessa maggioranza con scintille tra ... rainews.it
Tajani contro Salvini: “Si occupi dei tagli alla metro C di Roma”. La replica della Lega: “Nessun taglio, solo rimodulazione”. Schlein ironizza: “Hanno votato una ... - Dopo lo scontro sulle banche e sugli affitti brevi, si apre un nuovo fronte nella guerra a distanza tra Lega e Forza Italia in vista dell’approvazione della prossima manovra. blitzquotidiano.it
