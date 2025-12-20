meteo venerdì trovati raccolto le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli se tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche basso supposte pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord libri Asso sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-12-2025 ore 19:15

Leggi anche: Meteo Roma del 19-12-2025 ore 19:15

Leggi anche: Meteo Roma del 12-12-2025 ore 19:15

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Meteo Roma: nubi sparse nel weekend, Lunedì cielo coperto; Previsioni traffico-meteo weekend 12-15 dicembre 2025; Meteo, le previsioni di sabato 20 dicembre 2025; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 20 e domenica 21 dicembre: da Ficus al Massimo al Dj set sulla Ruota Panoramica all’Eur.

Meteo Roma di Venerdì 19 Dicembre - Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di ... ilmeteo.it

Meteo Roma – Tempo asciutto nel weekend con alternanza di nubi e schiarite; le previsioni - Situazione sinottica sul Mediterraneo centrale caratterizzata dalla presenza di un campo barico con valori pressori al suolo livellati attorno ai 1 ... centrometeoitaliano.it