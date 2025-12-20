A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2320m. I venti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per domenica 21 dicembre

Leggi anche: Meteo | Previsioni per domenica 1 dicembre

Leggi anche: Meteo | Previsioni per domenica 7 dicembre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Meteo Weekend: ci sono importanti novità per Sabato 20 e Domenica 21 Dicembre; Meteo: Weekend, segnali di Svolta. Come cambia il tempo tra Sabato e Domenica; Meteo Weekend: prime insidie tra Sabato e Domenica, le Previsioni; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il weekend e fino a Natale.

Meteo domani 21 dicembre: molte nuvole in transito e locali piogge sull’Italia, ecco dove - Ovest ed estremo Sud, molte nuvole sul resto dell'Italia con tempo più stabile ... centrometeoitaliano.it