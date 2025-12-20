Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 20 dicembre 2025. Avellino – Nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2473m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2497m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Meteo, le previsioni in Campania per sabato 20 dicembre 2025

