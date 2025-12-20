Meteo | ciclone invernale in arrivo Settimana di Natale instabile con freddo pioggia e neve Domenica il Solstizio

Ciclone invernale in arrivo: dopo un weekend di attesa, il Natale sarà caratterizzato da maltempo e neve in collina. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un deciso peggioramento da domenica sera con precipitazioni anche nevose fino a quote di alta collina nella settimana natalizia. Nelle prossime ore, prima del cambiamento invernale in arrivo da domenica, avremo ancora rovesci a tratti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

