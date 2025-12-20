ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento del Nucleo Investigativo. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Messina stanno dando esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Messina su richiesta della Direzione distrettuale antimafia locale. Chi sono gli indagati. Il provvedimento riguarda tre persone: un 39enne, già detenuto a Palermo, un 33enne, anch’egli detenuto ad Agrigento, e un 24enne, attualmente agli arresti domiciliari. Le accuse contestate. I tre sono chiamati a rispondere di tentata estorsione e di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Messina, tentata estorsione dal carcere, tre indagati raggiunti da misure cautelari

