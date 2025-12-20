Mercato Sampdoria pazza idea per gennaio? Si punta all’acquisto di quel giocatore dello Spezia | le ultime

Nel mercato invernale, le trattative per la Sampdoria sono iniziate con alcune ipotesi di mercato. Tra queste, si fa strada l’idea di acquistare un giocatore dello Spezia, alimentando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Sebbene nulla sia ancora ufficiale, le ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile interesse concreto. Il mercato invernale non è ancora ufficialmente iniziato, ma le trattative sono già entrate nel vivo.

Mercato Sampdoria, spunta una pazza idea per gennaio: nel mirino un protagonista dello Spezia, ecco le ultime indiscrezioni Il mercato invernale non è ancora ufficialmente iniziato, ma le trattative sono già entrate nel vivo. In casa Sampdoria la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa e mettere a disposizione dello staff tecnico innesti di qualità.

Sampdoria: idea Barrientos - Il trequartita argentino era stato allenato da Montella nella stagione 2011/2012 e la coppia potrebbe ricongiungersi secondo quanto si ... calciomercato.com

#Calciomercato #Sampdoria, Nicolò Schira conferma: anche il #Mantova vuole Tjas #Begic. I dettagli - facebook.com facebook

