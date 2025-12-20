Mercato Napoli – Mainoo dice sì al Napoli | trattative in corso con il Manchester

La sessione di calciomercato invernale è ormai vicinissima e al centro dell’attenzione del Napoli c’è un solo nome: Kobbie Mainoo. Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centrocampista è aperto al trasferimento in maglia azzurra, forte il gradimento anche da parte della famiglia e del suo entourage. La palla ora passa al Machester United. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Mainoo al Napoli, il Manchester dice sì. Manna accelera: ecco la lista delle 3 alternative Leggi anche: Napoli, Mainoo dice si a Conte. Cerchione alimenta l’entusiasmo: “Percentuali vicine al 99%” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. ULTIM’ORA – Mainoo-Napoli c’è l’annuncio di Romano | arriva la decisione del giocatore; Mainoo – Napoli indizio clamoroso | il gesto del fratello sui social! – FOTO; DA SKY UK – Mainoo lo United risponde alla richiesta di prestito del Napoli | la decisione. Calciomercato Napoli, Amorim a Mainoo: «Ma ha capito in quale club gioca?» - Le parole di Manna, giovedì sera da Riad, sono state chiarissime. ilmattino.it

MERCATO - Romano: "Mainoo dà priorità al Napoli, ora si aspetta il Manchester United, le ultime" - Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato sul proprio canale YouTube di Kobbie Mainoo: "Mainoo ha voglia di Napoli, Kobbie Mainoo ha tanta voglia di Napoli. napolimagazine.com

MERCATO - Romano: "Mainoo, immagine potente la maglia del fratello, il Napoli pronto a spingere, il giocatore ha aperto al trasferimento" - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, tramite il proprio canale Youtube ha riferito alcune anticipazioni sul possibile futuro di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United: "Sul ... napolimagazine.com

Arthur Atta, gioiello Udinese: mercato in fermento, Napoli alla finestra Arthur Atta è uno dei nomi più caldi della stagione dell’Udinese. Il centrocampista francese ha compiuto un salto di qualità evidente, diventando uno dei protagonisti del buon campionato de - facebook.com facebook

#dewinter malissimo col #Napoli, ma l'errore del #Milan è sul mercato: l'analisi #SempreMilan #NapoliMilan #calciomercato x.com

