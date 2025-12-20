Mercato Juve l’attaccante in prestito al Milan? Ecco cosa trapela | l’obiettivo bianconero è stato proposto al club di Allegri

Mercato Juve, per rinforzare l’attacco di Luciano Spalletti. Damien Comolli valuta il colpaccio brasiliano per il prossimo anno. Il mercato della Juventus si accende improvvisamente con il ritorno di fiamma per un vecchio pallino della dirigenza: Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, attualmente in forza all’Arsenal, secondo l’esperto Gianluigi Longari, è stato nuovamente proposto in Italia, scatenando l’interesse dell’amministratore delegato Damien Comolli. Nonostante i rumors lo accostino con insistenza al Milan, la “Vecchia Signora” vanta una lunga storia di corteggiamenti nei confronti del classe 1997, già cercato ai tempi del Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

