Mercato Juve Hojbjerg sfuma Idea Frattesi ma la suggestione è Goretzka

Il mercato della Juventus si concentra su altre opzioni, lasciando perdere l'ipotesi Hojbjerg. La possibile alternativa, Frattesi, rimane sotto osservazione, mentre la suggestione Goretzka appare come una possibilità concreta. La società bianconera valuta attentamente le strategie da adottare per rinforzare il centrocampo nel prossimo gennaio.

Torino, 20 dicembre 2025 – Niente Pierre Emile Hojbjerg a gennaio? La Juventus continua a sondare il mediano danese del Marsiglia, ma il presidente del club francese lo ha tolto dal mercato. Pablo Longoria è stato irremovibile sulle possibilità di cessione di Hojbjerg, che è uno dei punti fermi della squadra: non c’è intenzione di cedere, a meno che non nascano particolari condizioni favorevoli, ovvero Manuel Locatelli nella trattativa, così la Juventus dovrà inevitabilmente guardare altrove. Piace Davide Frattesi, ma pesa la valutazione economica dell’Inter per il centrocampista ex Sassuolo. Longoria: “Hojbjerg non parte”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

