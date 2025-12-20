Mercato Inter Spertsyan nel mirino delle big | Inter Juve e Napoli seguono il trequartista armeno

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mercato Inter, il talento del Krasnodar Spertsyan protagonista in Russia con numeri da top player, tanta concorrenza per lui dall’Italia. Eduard Spertsyan continua a far parlare di sé anche fuori dai confini russi. Il trequartista armeno del Krasnodar, classe 2000, è diventato uno dei profili più attenzionati in vista delle prossime sessioni di mercato, grazie a una stagione di altissimo livello che ne ha certificato la crescita definitiva. I numeri parlano chiaro: 9 gol e 13 assist in 25 presenze complessive tra campionato, Coppa di Russia e Supercoppa russa, con un impatto costante nella fase offensiva della sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

