Mercato Inter Spertsyan nel mirino delle big | Inter Juve e Napoli seguono il trequartista armeno

Inter News 24 Mercato Inter, il talento del Krasnodar Spertsyan protagonista in Russia con numeri da top player, tanta concorrenza per lui dall’Italia. Eduard Spertsyan continua a far parlare di sé anche fuori dai confini russi. Il trequartista armeno del Krasnodar, classe 2000, è diventato uno dei profili più attenzionati in vista delle prossime sessioni di mercato, grazie a una stagione di altissimo livello che ne ha certificato la crescita definitiva. I numeri parlano chiaro: 9 gol e 13 assist in 25 presenze complessive tra campionato, Coppa di Russia e Supercoppa russa, con un impatto costante nella fase offensiva della sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

