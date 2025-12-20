Mercato Inter | Palestra difficile crescono le quotazioni di questo giocatore

Inter News 24 Mercato Inter, arrivare a Marco Palestra sarà molto difficile. Crescono invece le quotazioni di questo calciatore sulla fascia destra. L’infortunio di Denzel Dumfries, il potente esterno olandese pilastro della corsia destra, ha costretto i nerazzurri a una profonda riflessione sulle strategie di mercato. Secondo l’analisi de Il Corriere dello Sport, la dirigenza della Beneamata ha acceso i riflettori su diversi profili, ma la linea tracciata dal presidente Beppe Marotta, esperto stratega e volto del management societario, appare chiara: nessuna riparazione d’emergenza, solo investimenti mirati e futuribili. 🔗 Leggi su Internews24.com

