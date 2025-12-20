Mercato Inter Marotta pronto a chiudere l’ennesimo colpo a zero?

Inter News 24 Mercato Inter, il presidente Beppe Marotta sembra pronto a chiudere l’ennesimo colpaccio a parametro zero. Vediamo di chi si tratta. L’Inter continua la sua ricerca metodica di giovani promesse nel panorama calcistico europeo. L’ultimo profilo finito sul taccuino della dirigenza meneghina è quello di Faik Sakar, talentuoso trequartista classe 2008 attualmente in forza al Lipsia. Il giovane fantasista, dotato di una visione di gioco fuori dal comune e di un’ottima tecnica individuale, ha già attirato l’attenzione degli osservatori della Beneamata grazie alle sue prestazioni nelle selezioni giovanili tedesche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Marotta pronto a chiudere l’ennesimo colpo a zero? Leggi anche: Maignan Juventus, anche l’Inter entra in corsa per il portiere: Marotta fiuta l’ennesimo colpo a zero! Le ultimissime sul francese Leggi anche: Inter, Marotta pronto al colpo a sorpresa: nel mirino c’è il campione del mondo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Marotta ha deciso: “L’Inter prende lui a gennaio” / Calciomercato; Marotta sul mercato: Un regalo di Natale? Non escludo nulla ma non c'è niente da riparare; Marotta: Scontri diretti? Non sempre vince il più forte. A gennaio nessuna operazione rilevante; Inter, Palestra passa anche... dalla Supercoppa Italiana. Inter, Marotta fa marcia indietro dopo l’infortunio di Dumfries: la scelta di mercato e il diktat a Chivu - L'Inter non acquisterà un sostituto di Dumfries nel mercato di gennaio: Chivu invitato da Marotta a dare fiducia a Luis Henrique ... sport.virgilio.it

Mercato Inter, Marotta ha deciso: sarà lui l’erede di Dumfries - Il presidente dell'Inter ha deciso: Beppe Marotta ha scelto il giovane talento della Serie A come erede di Dumfries. spaziointer.it

Inter | La rivelazione di Marotta su Chivu, il mercato di gennaio e la Supercoppa - Inter, partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana, Beppe Marotta ha parlato. fantamaster.it

Questo dato sulla Supercoppa dimostra che l' #Inter DEVE intervenire sul mercato Via @polimanti_lore x.com

Le parole del Presidente dell'Inter sul mercato - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.