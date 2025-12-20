Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il Villaggio di Natale, la pista di pattinaggio e la sagra della carbonara & cacio e pepe al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale e la pista di pattinaggio a ChorusLife, Enzo Iacchetti al Teatro Sant’Andrea (sabato) e il musical “Aladin” al Teatro Donizetti (sabato). Da annotare, inoltre, l’Ensemble Locatelli (sabato) e il Concerto di Natale de I Piccoli Musici (domenica) al Teatro Sociale, Harlem Gospel Choir alla ChorusLife Arena (domenica), gli artisti di strada e il dj-set a ChorusLife (sabato), Xmas Karaoke in Piazzale degli Alpini (sabato), letture di libri gialli alla Tiraboschi (sabato), l’inaugurazione della rinnovata casa centrale del Patronato San Vincenzo (sabato), “MangiaDischi” al Bombonera (domenica) e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Mercatini, Donizetti Opera, Salone del mobile, dischi e tennis: il week-end in città

Leggi anche: Art2Night, Cecilia Sala, Crotta N’fest, mostre e carbonara: il week-end in città

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mercatini, Aladin, Iacchetti, artisti di strada, gospel, carbonara e dischi: il week-end in città.

Mercatini, Aladin, Iacchetti, artisti di strada, gospel, carbonara e dischi: il week-end in città - Fra gli appuntamenti spiccano il Villaggio di Natale, la pista di pattinaggio e la sagra della carbonara & cacio e pepe al ... bergamonews.it