Mengo in tour Djset per la città e cinema all’Eden
Entra nel vivo il Mengo Winter. Stasera seconda tappa sold out, del concerto dei Negrita al teatro Petrarca di Arezzo, dopo il primo live da tutto esaurito di ieri. La giornata di oggi sabato 20 dicembre prevede tantissimi eventi in giro per la città. Si parte a mezzogiorno con Mengo in tour, alle 12 ci saranno Shed e Buba con il loro djset in Barberia, alle 17 Mamo al Tabac, alle 19 Carillon da Emilio, alle 22 Lele e Alessio Capannini al Liquid. Spazio anche al cinema, dopo la proiezione del film di Lucio Corsi “La chitarra nella roccia” ieri sera al cinema Eden, sempre nella sala di via Guadagnoli stasera alle 21 spazio alla proiezione e all’ascolto di “La lunghissima ombra” il nuovo disco di Andrea Lazslo De Simone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
