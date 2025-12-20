Meloni-Takaichi così Roma e Tokyo rafforzano l’alleanza strategica

Le relazioni tra Italia e Giappone si stanno consolidando attraverso nuove collaborazioni e accordi di partnership. In questo contesto, si inserisce anche l’incontro tra Giorgia Meloni e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi, che rappresenta un passo importante nel rafforzamento dell’alleanza strategica tra i due Paesi. Meloni-Takaichi, così Roma e Tokyo rafforzano l’alleanza strategica.

È certamente un periodo d’oro per le relazioni tra Italia e Giappone, tra partnership sul Gcap, comuni visioni geopoliticheindustriali e, non da ultimo, una speciale intesa che è sorta tra Giorgia Meloni e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi. La foto che le ritrae con le braccia aperte in un abbraccio sincero e spontaneo ha fatto il giro del mondo e nelle ultime settimane è stata molto rilanciata dai media giapponesi, a dimostrazione di una robusta attenzione che Tokyo riserva a Roma. Addirittura la stampa nipponica si è spinta a scrivere che “con l’uscita di scena dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel dalla scena diplomatica, Meloni è spesso rimasta l’unica donna in mezzo a uomini più anziani ed entrambe le donne (Meloni e Takaichi) sono arrivate al potere con programmi conservatori in Paesi in cui i leader di vertice tendono a durare in carica non più di un anno”. 🔗 Leggi su Formiche.net

