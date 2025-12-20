Le relazioni tra Italia e Giappone si stanno consolidando attraverso nuove collaborazioni e accordi di partnership. In questo contesto, si inserisce anche l’incontro tra Giorgia Meloni e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi, che rappresenta un passo importante nel rafforzamento dell’alleanza strategica tra i due Paesi. Meloni-Takaichi, così Roma e Tokyo rafforzano l’alleanza strategica.

È certamente un periodo d’oro per le relazioni tra Italia e Giappone, tra partnership sul Gcap, comuni visioni geopoliticheindustriali e, non da ultimo, una speciale intesa che è sorta tra Giorgia Meloni e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi. La foto che le ritrae con le braccia aperte in un abbraccio sincero e spontaneo ha fatto il giro del mondo e nelle ultime settimane è stata molto rilanciata dai media giapponesi, a dimostrazione di una robusta attenzione che Tokyo riserva a Roma. Addirittura la stampa nipponica si è spinta a scrivere che “con l’uscita di scena dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel dalla scena diplomatica, Meloni è spesso rimasta l’unica donna in mezzo a uomini più anziani ed entrambe le donne (Meloni e Takaichi) sono arrivate al potere con programmi conservatori in Paesi in cui i leader di vertice tendono a durare in carica non più di un anno”. 🔗 Leggi su Formiche.net

Forbes 2025 incorona Ursula von der Leyen donna più potente al mondo per il quarto anno consecutivo. Lagarde resta seconda, Takaichi entra al terzo posto. Giorgia Meloni si conferma al quarto. - facebook.com facebook

Oggi al G20 ho incontrato per la prima volta il Primo Ministro del Giappone, @takaichi_sanae. Un piacere conoscerla e rinnovare lo spirito di amicizia che unisce Italia e Giappone x.com