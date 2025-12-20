Meloni e i sabotatori Salvini fa perdere i soldi agli industriali premier infuriata Riunione a Chigi
La procura di Palermo dovrebbe indagare Salvini per disturbo alla quiete natalizia. Siamo al suo solito barbatrucco e il dramma è che Giorgetti non gli può dire vaffa e che Meloni si deve occupare. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Meloni e i sabotatori. Salvini fa perdere i soldi agli industriali, premier infuriata. Riunione a Chigi - La Lega partorisce il problema sulle pensioni e dice: abbiamo risolto il problema. ilfoglio.it
Manovra, vertice tra Meloni, Tajani e Salvini. Nuovo emendamento sulle pensioni. Schlein: «Si è rotta la maggioranza» - Critiche della leader Pd anche dal leader del Movimento 5 Stelle Conte: «Dopo aver già peggiorato la Fornero, il governo si è dovuto rimangiare alcune delle vergognose norme con cui uccideva il riscat ... corriere.it
Così Meloni riempie di schiaffi Salvini sulla difesa di Kyiv e sulla guerra che la Russia non sta vincendo - La presidente del Consiglio rompe l’ambiguità filoputiniana, contesta la narrativa della “sconfitta inevitabile” dell’Ucraina e rivendica una linea europea che lega la difesa ucraina alla sicurezza e ... ilfoglio.it
L’EDITORIALE LA POLITICA RIDOTTA A TEATRINO RIONALE. LA PREMIER CHE SI FINGE PORTINAIA E NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ POLITICA «l'Unità» 16 Dec 2025 Fulvio Abbate Giorgia Meloni sul palco di “Atreju”, a dispetto del ruol - facebook.com facebook
