Meloni e i sabotatori Salvini fa perdere i soldi agli industriali premier infuriata Riunione a Chigi

Manovra, vertice tra Meloni, Tajani e Salvini. Nuovo emendamento sulle pensioni. Schlein: «Si è rotta la maggioranza» - Critiche della leader Pd anche dal leader del Movimento 5 Stelle Conte: «Dopo aver già peggiorato la Fornero, il governo si è dovuto rimangiare alcune delle vergognose norme con cui uccideva il riscat ... corriere.it

Così Meloni riempie di schiaffi Salvini sulla difesa di Kyiv e sulla guerra che la Russia non sta vincendo - La presidente del Consiglio rompe l’ambiguità filoputiniana, contesta la narrativa della “sconfitta inevitabile” dell’Ucraina e rivendica una linea europea che lega la difesa ucraina alla sicurezza e ... ilfoglio.it

L’EDITORIALE LA POLITICA RIDOTTA A TEATRINO RIONALE. LA PREMIER CHE SI FINGE PORTINAIA E NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ POLITICA «l'Unità» 16 Dec 2025 Fulvio Abbate Giorgia Meloni sul palco di “Atreju”, a dispetto del ruol - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.