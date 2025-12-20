Meloni batte Merz 2 a 0 grazie a Belgio e Francia.

di Adalberto Signore nostro inviato a Bruxelles Mancano pochi minuti alle tre e mezzo del mattino quando Giorgia Meloni si presenta alla Lanterna di Palazzo Europa per fare il punto su quello che è senza dubbio il Consiglio europeo più lungo e complesso della legislatura. D'altra parte, la discussione sugli strumenti finanziari di sostegno all'Ucraina è andata avanti fino alle tre del mattino, con una soluzione che negli ultimi giorni sembrava impraticabile: mettere da parte l'utilizzo degli asset russi congelati (strada caldeggiata dalla stessa Commissione, oltre che dall'asse Germania-Poloni) e procedere con un prestito dell'Ue con bond raccolti sui mercati e garantito dal margine di manovra del bilancio dell'Unione, prestito che permetta di fornire a Kiev 90 miliardi di euro per il biennio 2026-2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

