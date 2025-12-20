Un gesto di condivisione e partecipazione ha caratterizzato le recenti celebrazioni natalizie a Melicucco. L’Amministrazione Comunale ha preso parte all’addobbo della Stazione dei Carabinieri insieme agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo locale, promuovendo un momento di collaborazione tra Istituzioni, Scuola e Comunità. Durante l’iniziativa, il Comune ha voluto omaggiare il Comandante, Maresciallo Marco Spada, e tutto il personale della Stazione con un cesto natalizio, simbolo di gratitudine e vicinanza per il servizio quotidiano a tutela del territorio e dei cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Melicucco, collaborazione tra Comune, Scuola e Carabinieri per le feste natalizie

