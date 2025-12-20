Meghan Markle critica per lo speciale di Natale | Ha promosso i peggiori stereotipi

Meghan Markle di nuovo sotto i riflettori e, come sempre, non senza polemiche. L’uscita del suo nuovo speciale natalizio su Netflix, With Love, Meghan, ha riacceso il dibattito attorno alla figura della Duchessa di Sussex, dividendo pubblico e critici tra chi ne apprezza il calore e chi intravede una narrazione sorprendentemente conservatrice. Al centro della discussione c’è un’immagine inedita – o forse troppo curata – della moglie di Harry, Una donna immersa in una domesticità perfetta, tra tavole apparecchiate con precisione, ricette festive, calendari dell’Avvento fatti a mano e cracker natalizi progettati nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Dilei.it

