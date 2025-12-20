Megaliti in piazza Maggiore il rebus degli eventi

Quante ne ha viste la nostra piazza Maggiore! È, a mio avviso, una delle più belle in Italia: contornata ai quattro lati da splendide cornici medievali. Sarebbe bello vederla nella sua nudità, ma, purtroppo, è quasi sempre occupata da sovrastrutture che intralciano la visuale panoramica soprattutto ai turisti. Ci sono altre piazze, anche più vaste, dove fare spettacoli o esibizioni più o meno artistiche. Forse è un’utopia. Luca D’Orazi Risponde Beppe Boni C’è sovraffollamento in piazza Maggiore e dintorni a Bologna. Non di turisti (ben vengano) ma di installazioni. Accanto al tradizionale alberone di Natale che arriva dall’Appennino quest’anno sono comparsi dei megaliti (finti) al centro del Crescentone che proprio da domani esploderanno di luce a cura di Illumia, come sempre capace di grande creatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

