megabox quattro gare per diventare grande

Quattro partite prima della fine dell‘ anno. Partite tra l‘ altro delicatissime. Inizia un nuovo tour de force per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che oggi alle 20.30 sarà al PalaWanny di Firenze ospite delle padrone di casa del Bisonte. Poi seguiranno il big-match casalingo con la Numia Milano martedì 23 alla Vitrifrigo Arena, il derby in trasferta con San Giovanni in Marignano del 26 e i quarti di finale di Coppa Italia di martedì 30 alle 20.30, in programma nuovamente a Firenze contro le neocampionesse del mondo della Savino Del Bene Scandicci. Il Bisonte è undicesimo a 13 punti, due in più della quota salvezza (le due terzultime, Perugia e Monviso, sono a 11), e vorrà fare bottino anche in vista della successiva trasferta di Macerata, vero e proprio confronto diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

