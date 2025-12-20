Mediterraneo centrale il bilancio di Sos Humanity | oltre 1.190 morti nel 2025 migliaia respinti in Libia e navi di soccorso fermate

Il report annuale di Sos Humanity evidenzia una situazione critica nel Mediterraneo centrale nel 2025, con oltre 1.190 vittime e migliaia di migranti respinti in Libia. Le operazioni di soccorso sono frequentemente interrotte, contribuendo ad un aumento dei rischi e delle perdite umane. Questi dati sottolineano l’urgenza di interventi concreti per migliorare le condizioni e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Il report annuale di Sos Humanity fotografa un Mediterraneo centrale sempre più violento, dove aumentano i respingimenti verso la Libia, si moltiplicano i fermi delle navi civili e cresce il tasso di mortalità. Almeno 1190 persone sono annegate, 12 navi di soccorso sono state trattenute in Italia, in 25mila sono stati intercettati dalla guardia costiera e riportati con la forza in Libia, sono stati salvati quasi 1200 migranti tra bambini, donne e uomini.

